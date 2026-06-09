МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Великобритании не могут принять ответственность за провалы своей политики и винят Россию в проблемах государства, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

"Ничего нового здесь нет: среди британского правящего класса существует особая давняя ненависть к России, которая была задолго до (президента РФ Владимира – ред.) Путина, до большевиков и восходит по крайней мере к середине XIX века, а кто-то утверждает, что еще раньше", - добавил он.