Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что власти страны не могут принять ответственность за провалы своей политики и винят в проблемах государства Россию.
- По словам Гэллоуэя, Великобритания столкнулась с проблемами в экономической, социальной, культурной и политической сферах.
- Политик подчеркнул, что привычка перекладывать вину за свои промахи на Россию у британских элит существует давно.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Великобритании не могут принять ответственность за провалы своей политики и винят Россию в проблемах государства, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
"Они вынуждены винить кого-то, они не могут винить сами себя. Это 45 лет неолиберальной экономики и империалистической внешней политики. Они не могут смириться с тем, что плачевный провал британского государства – их вина, и поэтому ищут, на кого возложить ответственность, и в один день это Россия, в другой - Китай", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркнул политик, Великобритания столкнулась с проблемами в экономической, социальной, культурной и политической сферах, а премьер-министр Кир Стармер в скором времени может покинуть свою должность. При этом он подчеркнул, что привычка перекладывать вину за свои промахи на Россию уже давно укоренилась у британских элит.
"Ничего нового здесь нет: среди британского правящего класса существует особая давняя ненависть к России, которая была задолго до (президента РФ Владимира – ред.) Путина, до большевиков и восходит по крайней мере к середине XIX века, а кто-то утверждает, что еще раньше", - добавил он.