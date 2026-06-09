Рейтинг@Mail.ru
Болгария не будет поставлять вооружения Украине, заявил министр обороны - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 09.06.2026
Болгария не будет поставлять вооружения Украине, заявил министр обороны

Министр обороны Стоянов: Болгария не будет поставлять вооружения Украине

© AP Photo / Valentina PetrovaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Флаг Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии.
  • Премьер-министр Румен Радев и его правительство выступают против предоставления военной помощи Киеву.
  • С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.
Стоянов входит в сформированное в мае правительство премьер-министра Румена Радева, который неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к конфликту на Украине и возвращение к дипломатии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 9 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Глава ЕК рассказала, что может войти в новый пакет санкций против России
Вчера, 14:13
"Им (Киеву) нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей", - сказал на пресс-конференции министр, чьи слова приводит портал Vesti.
Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
ЕС хочет ввести меры против фирм из Китая в рамках антироссийских санкций
Вчера, 14:27
 
В миреБолгарияУкраинаКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала