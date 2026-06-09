Болгария не будет поставлять вооружения Украине, заявил министр обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии.
- Премьер-министр Румен Радев и его правительство выступают против предоставления военной помощи Киеву.
- С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.
"Им (Киеву) нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей", - сказал на пресс-конференции министр, чьи слова приводит портал Vesti.
Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.