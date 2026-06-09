Медведев: российский бизнес сыграет важную роль в помощи ветеранам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский бизнес сыграет значительную роль в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, заявил Медведев.
- Партия "Единая Россия" совместно с Корпорацией малого и среднего предпринимательства реализует пилотную образовательную программу "Свой бизнес" для ветеранов спецоперации.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский бизнес сыграет значительную роль в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни наших военнослужащих, которые вернулись с фронта. Совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства вместе с опорой России партия реализуют пилотную образовательную программу "Свой бизнес" для ветеранов спецоперации", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!" в Москве.