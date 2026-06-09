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Медведев: российский бизнес сыграет важную роль в помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 09.06.2026
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13:44 09.06.2026
Медведев: российский бизнес сыграет важную роль в помощи ветеранам СВО

Медведев: бизнес сыграет важную роль в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский бизнес сыграет значительную роль в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, заявил Медведев.
  • Партия "Единая Россия" совместно с Корпорацией малого и среднего предпринимательства реализует пилотную образовательную программу "Свой бизнес" для ветеранов спецоперации.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский бизнес сыграет значительную роль в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни наших военнослужащих, которые вернулись с фронта. Совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства вместе с опорой России партия реализуют пилотную образовательную программу "Свой бизнес" для ветеранов спецоперации", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!" в Москве.
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