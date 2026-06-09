Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде не ожидают глобальных изменений по уровню безработицы - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 09.06.2026
В Минтруде не ожидают глобальных изменений по уровню безработицы

Котяков: в России в ближайшее время не будет глобальных изменений по безработице

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что глобальных изменений по безработице в ближайшее время в России не будет.
  • Уровень безработицы закрепится на отметке 2,2–2,3%, по прогнозам Минэкономразвития.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глобальных изменений по безработице в ближайшее время в России не будет, показатель закрепится на уровне 2,2-2,3%, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
"По прогнозам Минэкономразвития, в среднесрочной перспективе ожидается закрепление уровня безработицы на отметках 2,2-2,3%. Данные работодателей подтверждают, что глобальных изменений по уровню безработицы не будет", - сказал Котяков в интервью газете "Ведомости".
Он уточнил, что возможны только небольшие изменения.
Президент РФ Владимир Путин ранее в июне заявлял, что уровень безработицы в России сейчас один из самых низких среди промышленно-развитых стран: всего 2,2%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Путин оценил уровень безработицы в России
15 апреля, 14:30
 
ЭкономикаРоссияАнтон КотяковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала