В Минтруде не ожидают глобальных изменений по уровню безработицы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что глобальных изменений по безработице в ближайшее время в России не будет.
- Уровень безработицы закрепится на отметке 2,2–2,3%, по прогнозам Минэкономразвития.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глобальных изменений по безработице в ближайшее время в России не будет, показатель закрепится на уровне 2,2-2,3%, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
"По прогнозам Минэкономразвития, в среднесрочной перспективе ожидается закрепление уровня безработицы на отметках 2,2-2,3%. Данные работодателей подтверждают, что глобальных изменений по уровню безработицы не будет", - сказал Котяков в интервью газете "Ведомости".
Он уточнил, что возможны только небольшие изменения.
Президент РФ Владимир Путин ранее в июне заявлял, что уровень безработицы в России сейчас один из самых низких среди промышленно-развитых стран: всего 2,2%.
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