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Данные из игры Pokemon GO могут использоваться в военных дронах, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2026
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00:39 09.06.2026
Данные из игры Pokemon GO могут использоваться в военных дронах, пишут СМИ

NL Times: сканы местности в Pokemon GO могли использоваться военными дронами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГигантский покебол на набережной в Екатеринбурге
Гигантский покебол на набережной в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Гигантский покебол на набережной в Екатеринбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сканы местности игроками Pokemon GO могли помочь Niantic Spatial в развитии высокоточной системы военных дронов.
  • Игроки Pokemon GO на протяжении многих лет сканировали окружающее пространство для получения внутриигровых наград и, вероятно, внесли вклад в создание высокоточной системы навигации.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сканы местности сотнями миллионов игроков Pokemon GO могли помочь американской компании Niantic Spatial, занимающейся геопространственным ИИ, в развитии высокоточной системы военных дронов, сообщает газета NL Times.
"Миллионы игроков в Pokemon GO, которые на протяжении многих лет сканировали окружающее их пространство для получения внутриигровых наград, вероятно, сами того не подозревая, внесли вклад в развитие высокоточной системы навигации, разработанной компанией Niantic Spatial из США... Теперь планируется ее использование в военных дронах и роботах", - сообщает NL Times со ссылкой на газету Trouw.
В публикации подчеркивается, что около 30 миллиардов сканов, собранных сотнями миллионов игроков, стали собственностью Niantic Spatial и были использованы для разработки 3D-модели, обеспечивающей навигацию в местах, где недоступен сигнал GPS. Издание напоминает, что в конце 2025 года Niantic Spatial и американская фирма по производству ПО Vantor объявили, что последняя будет использовать модель в дронах и "других военных роботах".
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