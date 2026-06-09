Москва и Минск применят все средства для защиты от НАТО, заявил Галузин

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва и Минск готовы применить средства вплоть до ядерных в целях безопасности из-за наращивания сил НАТО у границ Союзного государства, рассказал замглавы МИД Михаил Галузин.

По его словам, Североатлантический альянс демонстративно расширяет присутствие у рубежей двух стран и это явление носит провокационный характер.