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Москва и Минск применят все средства для защиты от НАТО, заявил Галузин - РИА Новости, 09.06.2026
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00:08 09.06.2026 (обновлено: 07:18 09.06.2026)
Москва и Минск применят все средства для защиты от НАТО, заявил Галузин

Галузин: Москва и Минск готовы использовать ядерные средства для защиты от НАТО

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Белоруссия готовы использовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства.
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО вблизи границ Союзного государства.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва и Минск готовы применить средства вплоть до ядерных в целях безопасности из-за наращивания сил НАТО у границ Союзного государства, рассказал замглавы МИД Михаил Галузин.
"Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства", — сказал он газете "Известия".
По его словам, Североатлантический альянс демонстративно расширяет присутствие у рубежей двух стран и это явление носит провокационный характер.
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