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В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 09.06.2026
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16:44 09.06.2026 (обновлено: 17:52 09.06.2026)
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина

В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина, два человека ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области один человек погиб, двое получили ранения в результате атак украинских беспилотников.
  • Погибший получил крайне тяжелые травмы от атаки дрона в поселке Красная Яруга.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщили в оперштабе региона.
"ВСУ продолжают атаки на нашу область. Один человек погиб, двое получили ранения. В поселке Красная Яруга от атаки дрона мужчина получил крайне тяжелые травмы. В Краснояружской центральной районной больнице врачи боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимы с жизнью", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия удара БПЛА на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа
Последствия удара БПЛА на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
Последствия удара БПЛА на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа
Уточняется, что при атаках FPV-дронов в поселке Быценков Краснояружского округа местный житель получил минно-взрывную травму и непроникающие осколочные ранения грудной клетки, его доставили в Краснояружскую ЦРБ с последующим переводом в горбольницу №2 Белгорода. В селе Отрадное Белгородского округа еще один мужчина получил осколочное ранение кисти и акубаротравму, он госпитализирован в Октябрьскую больницу и также будет переведен в Белгород.
По данным оперштаба, атаки ВСУ зафиксированы в ряде населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского и Ракитянского округов, повреждены частные дома, соцобъекты и объекты инфраструктуры и автомобили, часть машин сгорела.
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