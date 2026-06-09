ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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