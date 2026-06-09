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ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 09.06.2026
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14:05 09.06.2026 (обновлено: 14:10 09.06.2026)
ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

Собянин: ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Военнослужащие зенитного ракетного полка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву.
  • На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьСергей СобянинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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