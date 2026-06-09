В Курской области сбили 142 украинских дрона за сутки

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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 8 июня до 09.00 9 июня сбито 142 вражеских беспилотника различного типа. 127 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".