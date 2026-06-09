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В Курской области сбили 142 украинских дрона за сутки - РИА Новости, 09.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 09.06.2026
В Курской области сбили 142 украинских дрона за сутки

Хинштейн: ВСУ за сутки 127 раз атаковали Курскую область, сбито 142 беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью было сбито 142 украинских беспилотника различного типа.
  • ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 127 раз из артиллерии.
  • В результате атак пострадал один человек, повреждены здания и автомобили.
КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 142 украинских беспилотника различного типа, 127 раз ВСУ атаковали приграничные районы региона из артиллерии, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 8 июня до 09.00 9 июня сбито 142 вражеских беспилотника различного типа. 127 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что шесть раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в поселке Коренево Кореневского района пострадал 62-летний мужчина. Он госпитализирован в Курскую областную больницу. Поврежден дом (крыша, остекление, стены)", - добавил глава региона.
Кроме того, по словам Хинштейна, в результате падения обломков повреждены 7 окон административного здания в Курске и два автомобиля.
"В селе Калиновка Хомутовского района посечен забор, фасад и окна дома, поврежден автомобиль. В селе Большенизовцево Рыльского района поврежден трактор", - также сообщил губернатор.
Отмечается, что погибших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьКурскРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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