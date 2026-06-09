Более 150 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

"В Белгородском округе… выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 30 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В селе Беловское пострадали пять женщин. После медицинского обследования только у одной из них подтвердился диагноз "акубаротравма"… В поселке Ивня Ивнянского округа в результате детонации беспилотника ранен мужчина", - говорится в сообщении.