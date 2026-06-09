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Более 150 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 09.06.2026
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Более 150 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ за сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более чем 150 беспилотниками за прошедшие сутки.
  • Семь мирных жителей пострадали в результате атак.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более чем 150 беспилотниками, семь мирных жителей пострадали, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 69 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 29 снарядов в ходе 8 обстрелов, зафиксированы атаки 152 БПЛА, из них 78 были сбиты и подавлены. Кроме того, 10 раз сброшены 16 взрывных устройств с дронов. За медицинской помощью обратились 11 человек, у четырех диагнозы не подтвердились.
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"В Белгородском округе… выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 30 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В селе Беловское пострадали пять женщин. После медицинского обследования только у одной из них подтвердился диагноз "акубаротравма"… В поселке Ивня Ивнянского округа в результате детонации беспилотника ранен мужчина", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Борисовский и Шебекинский округа атакованы 30 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены, пострадали четыре мирных жителя, Валуйский, Прохоровский и Ракитянский округа атакованы 19 беспилотниками, 13 из которых подавлены и сбиты. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 22 боеприпаса в ходе 5 обстрелов, 10 раз сброшены 16 взрывных устройств с БПЛА и произведены удары 61 БПЛА, 21 из которых подавлен и сбит, тяжело ранена женщина, над Белгородом, Волоконовским и Яковлевским округами сбиты и подавлены 11 БПЛА.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 74 раза атаковали территорию Белгородской области, противник совершил восемь обстрелов с использованием авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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