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В Белгородской области более 250 квартир и домов повреждены из-за детонации - РИА Новости, 09.06.2026
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09:59 09.06.2026 (обновлено: 10:54 09.06.2026)
В Белгородской области более 250 квартир и домов повреждены из-за детонации

В Белгородской области более 250 квартир повреждены из-за детонации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После произошедшей детонации в Белгороде и селе Беловское повреждены более 250 квартир и домов, а также десятки социальных и коммерческих объектов.
  • В селе Беловское пострадали пять женщин, у одной из них подтвержден диагноз «акубаротравма».
  • Экстренные службы ликвидируют последствия, местным жителям предложили временно выехать.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Более 250 квартир и домов, а также десятки социальных и коммерческих объектов повреждены в Белгороде и селе Беловское Белгородского округа после произошедшей накануне детонации, сообщил оперштаб региона.
В понедельник оперштаб информировал, что в селе Беловское Белгородского округа после детонации пострадали пять мирных жительниц, повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов. Мэр Белгорода добавил, что в городе остекление выбито в 35 квартирах, двух частных домах и социальном объекте. По данным властей, экстренные службы ликвидируют последствия, местным жителям предложили временно выехать.
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"В селе Беловское пострадали пять женщин. После медицинского обследования только у одной из них подтвердился диагноз "акубаротравма". Повреждены шесть социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещения", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Утоняется, что в Белгороде в результате детонации повреждены 38 многоквартирных дома, четыре частных домовладения, социальный и шесть коммерческих объектов.
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