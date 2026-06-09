Батраков не знает, останется ли в РПЛ на следующий сезон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков пока не может ответить, продолжит ли он играть в чемпионате России по футболу.
- Батраков забил третий мяч в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго, который состоялся в его день рождения, 9 июня.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть чемпионате России по футболу.
Во вторник сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго (3:0) в товарищеском матче в Калининграде. Батраков забил третий мяч команды, полузащитник московского "Локомотива" отличился в свой день рождения - 9 июня ему исполнился 21 год.
"Очень приятные ощущения - забить в день рождения. Это у меня первый раз такое. На игру приехали родственники, я подошел к ним, ни с кем я не прощался у трибун. Мы могли больше забивать, 100%", - сказал Батраков журналистам.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков летом может перейти в "ПСЖ". Позднее издание Le Parisien писало, что клуб отказался от приобретения Батракова.
"Понятия не имею. Никак не реагирую на слухи", - ответил футболист на вопрос о своем будущем.