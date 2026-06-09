Рейтинг@Mail.ru
Батраков не знает, останется ли в РПЛ на следующий сезон - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:00 09.06.2026
Батраков не знает, останется ли в РПЛ на следующий сезон

Батраков заявил, что не знает, останется ли в РПЛ на следующий сезон

© ФК "Локомотив"Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© ФК "Локомотив"
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков пока не может ответить, продолжит ли он играть в чемпионате России по футболу.
  • Батраков забил третий мяч в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго, который состоялся в его день рождения, 9 июня.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть чемпионате России по футболу.
Во вторник сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго (3:0) в товарищеском матче в Калининграде. Батраков забил третий мяч команды, полузащитник московского "Локомотива" отличился в свой день рождения - 9 июня ему исполнился 21 год.
Матвей Кисляк в матче сборной России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Из Парижа не звонили": Кисляк признался, что ему льстят слухи о "ПСЖ"
Вчера, 22:59
"Очень приятные ощущения - забить в день рождения. Это у меня первый раз такое. На игру приехали родственники, я подошел к ним, ни с кем я не прощался у трибун. Мы могли больше забивать, 100%", - сказал Батраков журналистам.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков летом может перейти в "ПСЖ". Позднее издание Le Parisien писало, что клуб отказался от приобретения Батракова.
"Понятия не имею. Никак не реагирую на слухи", - ответил футболист на вопрос о своем будущем.
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Белый дом: отказ судье во въезде на ЧМ не связан с мнением Трампа по Сомали
Вчера, 22:10
 
ФутболСпортТринидадТобагоАлексей БатраковЛокомотив (Москва)Россия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала