Батраков не знает, останется ли в РПЛ на следующий сезон

КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть чемпионате России по футболу.

"Очень приятные ощущения - забить в день рождения. Это у меня первый раз такое. На игру приехали родственники, я подошел к ним, ни с кем я не прощался у трибун. Мы могли больше забивать, 100%", - сказал Батраков журналистам.