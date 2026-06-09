"Локомотив-Кубань" перевел серию за бронзу с "Зенитом" в пятый матч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ со счетом 91:85.
- Решающий матч серии до трех побед пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл петербургский "Зенит" в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 91:85 (26:20, 24:24, 18:18 23:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Ксэвьер Мун из "Зенита", на счету которого 17 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Патрик Миллер (16).
Счет в серии до трех побед стал 2-2. Решающий матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
09 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен