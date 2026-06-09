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"Локомотив-Кубань" перевел серию за бронзу с "Зенитом" в пятый матч - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Баскетбол
 
22:03 09.06.2026 (обновлено: 22:04 09.06.2026)
"Локомотив-Кубань" перевел серию за бронзу с "Зенитом" в пятый матч

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" сравняли счет в серии Лиги ВТБ с "Зенитом"

© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"Баскетболисты "Локомотива-Кубани"
Баскетболисты Локомотива-Кубани - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"
Баскетболисты "Локомотива-Кубани". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ со счетом 91:85.
  • Решающий матч серии до трех побед пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл петербургский "Зенит" в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 91:85 (26:20, 24:24, 18:18 23:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Ксэвьер Мун из "Зенита", на счету которого 17 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Патрик Миллер (16).
Счет в серии до трех побед стал 2-2. Решающий матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
Единая лига ВТБ
09 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Локомотив-Кубань
91 : 85
Зенит
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