Тысячи ньюйоркцев вышли на улицы Манхэттена смотреть баскетбол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы Манхэттена, чтобы посмотреть игру финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс».
- «Нью-Йорк» ведет со счетом 2:0 в серии до четырех побед, «Никс» играют в финале НБА впервые с 1999 года.
- На игре присутствует президент США Дональд Трамп, а для тех, кому не достались билеты, власти организовали фан-зону у Брайант-парка.
НЬЮ-ЙОРК, 8 июн - РИА Новости. Тысячи ньюйоркцев вышли на улицы Манхэттена смотреть игру финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс", горожане, не дожидаясь окончания матча, уже танцуют на машинах, передает корреспондент РИА Новости.
"Нью-Йорк" ведет со счетом 2:0 в серии до четырех побед. "Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1:4).
На самой игре, которая проходит на арене "Мэдисон-сквер-гарден", присутствует президент США Дональд Трамп. Тем же, кому не достались билеты, смотрят игру в и у Брайант-парка - там власти организовали фан-зону, тоже по билетам. Они, как и на саму игру, разлетелись мгновенно, хотя и были бесплатные.
Те, кто не попали ни на стадион, ни в фан-зону, собрались рядом с парком. По подсчету корреспондента агентства, фанатов "Нью-Йорка" минимум несколько тысяч.
Обстановка относительно спокойная: пока без погромов, но еще до середины поединка некоторые начали танцевать на крышах машин. Полиции пришлось вмещаться, но обошлось без арестов.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.