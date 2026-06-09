МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Строители закончили возведение зданий многопрофильной больницы в подмосковной Балашихе и сейчас приступают к отделочным работам, медучреждение планируется открыть в 2028 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Строители закончили возведение зданий многопрофильной больницы в Балашихе и приступают к отделочным работам. В микрорайоне Ольгино в городском округе Балашиха продолжается строительство самого крупного медицинского учреждения Московской области — это больница со стационаром на 1123 койки и консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену", - рассказали в пресс-службе.

Согласно сообщению, открыть новый многопрофильный центр планируется в 2028 году. Почти 2 миллиона жителей Балашихи и соседних округов смогут получать в нем высокотехнологичную помощь. Ход строительства больницы во вторник проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Это огромная, современная, технологичная больница на более чем 1,1 тысячи коек. Здесь все функционально: максимум операционных и самого передового оборудования. В 2028 году мы должны получить не просто здание с медицинской техникой, ключевой вопрос — это команда. Поэтому строители занимаются своим делом, а мы уже сейчас активно ведем поиск врачей", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, строительство больницы началось в марте 2024 года, сейчас ее готовность составляет 46%. Основной монолит завершен, сейчас делают фасады, черновые работы, монтаж перегородок и коммуникаций, включая отопление. Идет обустройство многоуровневой парковки.