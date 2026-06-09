Рейтинг@Mail.ru
МИД Азербайджана: пострадавшие от атаки в Азовском море возвращаются в Баку - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 09.06.2026
МИД Азербайджана: пострадавшие от атаки в Азовском море возвращаются в Баку

Найдены тела еще двух азербайджанцев, погибших от атаки на суда в Азовском море

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане Азербайджана, пострадавшие в ходе атаки дронов в Азовском море, возвращаются в Баку.
  • По заявлению Марии Захаровой, теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы украинскими беспилотниками.
  • В результате атаки погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин России, еще четверо азербайджанцев были ранены.
БАКУ, 9 июн - РИА Новости. Пострадавшие в ходе атаки дронов в Азовском море граждане Азербайджана возвращаются в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками. В результате атаки погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ. Еще четверо азербайджанцев были ранены и проходили лечение в больнице города Ейск.
«
"Пострадавшие в ходе атаки дронов в Азовском море граждане Азербайджана возвращаются на родину. Кроме пострадавших после завершения всех необходимых процедур в Азербайджан также будут перевезены останки четверых погибших", - говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана добавили, что в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить тела погибших Гисмета Алиева и Фуада Оруджова.
АПП Джанкой - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Движение через АПП "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью перекрыли
Вчера, 08:36
 
АзербайджанАзовское мореРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала