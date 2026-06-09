МИД Азербайджана: пострадавшие от атаки в Азовском море возвращаются в Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граждане Азербайджана, пострадавшие в ходе атаки дронов в Азовском море, возвращаются в Баку.
- По заявлению Марии Захаровой, теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы украинскими беспилотниками.
- В результате атаки погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин России, еще четверо азербайджанцев были ранены.
БАКУ, 9 июн - РИА Новости. Пострадавшие в ходе атаки дронов в Азовском море граждане Азербайджана возвращаются в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками. В результате атаки погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ. Еще четверо азербайджанцев были ранены и проходили лечение в больнице города Ейск.
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"Пострадавшие в ходе атаки дронов в Азовском море граждане Азербайджана возвращаются на родину. Кроме пострадавших после завершения всех необходимых процедур в Азербайджан также будут перевезены останки четверых погибших", - говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана добавили, что в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить тела погибших Гисмета Алиева и Фуада Оруджова.