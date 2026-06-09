"Атлетико" высмеял "Реал" после заявления по Альваресу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Реал» сообщил, что «Атлетико» отклонил предложение в размере 150 млн евро по переходу аргентинского нападающего Хулиана Альвареса.
- «Атлетико» ответил «Реалу» с иронией, отрицая благодарность за предложение и заявляя, что не рассматривает предложения по Альваресу.
- Ранее «Атлетико» предложил «Барселоне» пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на нападающего каталонцев Ламина Ямаля.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" иронично ответил в соцсети Х на заявление "Реала" по поводу отклоненного трансфера нападающего "матрасников" Хулиана Альвареса.
Во вторник "Реал" сообщил, что "Атлетико" отклонил предложение в размере 150 млн евро по переходу аргентинского нападающего. "Королевский клуб" заявил, что "Атлетико" выразил благодарность, отметив позитивные отношения между двумя клубами, но отклонил предложение, сославшись на пункт о стоимости выкупа футболиста (500 млн евро).
"Официальное заявление с нашими разъяснениями относительно официального заявления наших соседей, мадридского "Реала". Во-первых, вы подрезали видео, на котором папа римский говорит, что болеет и за "Атлетико". Во-вторых, возможно, вы перепутали вежливость с благодарностью, но чтобы было ясно: мы вас ни за что не благодарим. В третьих, мы не рассматриваем никакие предложения по Хулиану. В-четвертых, как мы можем не ладить, если вы заставляете нас смеяться даже больше, чем "Барселона". P. S. Учитывая хорошие отношения с вашим новым президентом, посмотрим, перестанете ли вы воровать игроков из нашей академии. Большое спасибо, "Реал"! - говорится в ответе "Атлетико".
Ранее испанские СМИ сообщали, что "Барселона" согласовала личные условия контракта с Альваресом. Отмечалось, что мадридский клуб готов отпустить форварда за 150 миллионов евро. Позднее "Атлетико" в соцсетях на фоне этих слухов предложил "Барселоне" пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на нападающего каталонцев Ламина Ямаля.
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее аргентинец играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 51 матч и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.