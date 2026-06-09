В планетарии рассказали о самой короткой ночи 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самая короткая ночь в 2026 году в Северном полушарии будет с 21 на 22 июня.
- На широте Москвы эта ночь продлится 6 часов 27 минут.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Ночь на 22 июня станет самой короткой в 2026 году в Северном полушарии, на широте Москвы она продлится 6 часов 27 минут, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Самая короткая ночь будет после самого длинного светового дня 21 июня, то есть с 21 на 22 июня 2026 года. Она продлится 6 часов 27 минут", - сказал собеседник агентства.
Самый длинный день и самая короткая ночь года происходят в день летнего солнцестояния, когда Солнце занимает самое высокое положение над горизонтом. После этого день начинает сокращаться до тех пор, пока продолжительность светлого времени суток не достигнет минимального значения в декабре.
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