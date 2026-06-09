В планетарии рассказали о самой короткой ночи 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Самая короткая ночь в 2026 году в Северном полушарии будет с 21 на 22 июня.

На широте Москвы эта ночь продлится 6 часов 27 минут.

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Ночь на 22 июня станет самой короткой в 2026 году в Северном полушарии, на широте Москвы она продлится 6 часов 27 минут, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

"Самая короткая ночь будет после самого длинного светового дня 21 июня, то есть с 21 на 22 июня 2026 года. Она продлится 6 часов 27 минут", - сказал собеседник агентства.