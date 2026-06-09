Рейтинг@Mail.ru
В планетарии рассказали о самой короткой ночи 2026 года - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
01:39 09.06.2026
В планетарии рассказали о самой короткой ночи 2026 года

Ночь на 22 июня станет самой короткой в 2026 году в Северном полушарии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ночная Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самая короткая ночь в 2026 году в Северном полушарии будет с 21 на 22 июня.
  • На широте Москвы эта ночь продлится 6 часов 27 минут.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Ночь на 22 июня станет самой короткой в 2026 году в Северном полушарии, на широте Москвы она продлится 6 часов 27 минут, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Самая короткая ночь будет после самого длинного светового дня 21 июня, то есть с 21 на 22 июня 2026 года. Она продлится 6 часов 27 минут", - сказал собеседник агентства.
Самый длинный день и самая короткая ночь года происходят в день летнего солнцестояния, когда Солнце занимает самое высокое положение над горизонтом. После этого день начинает сокращаться до тех пор, пока продолжительность светлого времени суток не достигнет минимального значения в декабре.
Прохожие во время прогулки в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ученый назвал самый длинный день в году
3 июня, 04:16
 
НаукаМоскваМосковский планетарийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала