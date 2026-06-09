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В партии Карапетяна заявили о тотальных нарушениях на выборах в Армении - РИА Новости, 09.06.2026
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19:56 09.06.2026
В партии Карапетяна заявили о тотальных нарушениях на выборах в Армении

В партии "Сильная Армения" заявили о тотальных нарушениях на выборах в Армении

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЧлены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь партии "Сильная Армения" Марианна Каграманян заявила о тотальных нарушениях на парламентских выборах в Армении.
  • Партия премьера Никола Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Парламентские выборы в Армении прошли с тотальными нарушениями, заявила пресс-секретарь возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном партии и предвыборного блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян.
"Эти выборы прошли с тотальными нарушениями. Нарушения фиксировались не только в день голосования, но и в течение всего предвыборного периода. Были полностью задействованы административный аппарат и уголовный инструментарий. Прокатилась волна массовых преследований против нашей политической силы", - заявила Каграманян в видеообращении.
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По ее словам, в день голосования было зафиксировано множество нарушений, о которых сообщалось в прессе. В частности, она напомнила, что после 19.00 мск, когда должны были закрыться избирательные участки, на нескольких участках проводилось голосование военнослужащих, которых привезли туда намеренно.
"В результате проведенной нами перепроверки выяснилось, что на многих участках голоса "Сильной Армении" были просто отданы другим политическим силам - сателлитам власти. Вы знаете, что мы также подали заявления на пересчет голосов на десятках избирательных участков", - подчеркнула Каграманян.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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В миреАрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянРоберт КочарянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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