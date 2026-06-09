"Процветающая Армения" заявила о многих неучтенных голосах за партию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Процветающая Армения» заявила о многочисленных неучтенных голосах, отданных за нее на парламентских выборах 7 июня.
- 8 июня партия начала пересчет голосов на ряде участков, обнаружив расхождения в данных на сайте ЦИК и в протоколах.
- По словам Армана Абовяна, в ходе пересчета вскрывается все больше фактов о неучитывании голосов за «Процветающую Армению».
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. В партии "Процветающая Армения" заявили о многочисленных неучтенных голосах, отданных за партию в ходе парламентских выборов 7 июня, сообщил РИА Новости кандидат в депутаты от политсилы Арман Абовян.
Восьмого июня "Процветающая Армения", которая, по утверждению ЦИК страны, не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер на парламентских выборах, начала пересчет голосов на ряде участков. В тот же день представители партии выяснили, что на сайте ЦИК указаны девять голосов, отданных за "Процветающую Армению" на четырех участках, хотя в протоколе указаны 129.
"Пересчет идет в рабочем режиме, вскрывается все больше и больше фактов о том, что наши голоса не были учтены. Например, к тем 120 голосам из четырех участков, которые были, прибавились еще 97 только из одного участка", - заявил Абовян.
По его словам, это была всего лишь выборочная проверка. "То есть объем колоссальный, он просто колоссальный, тут уже и комментировать нечего", - заявил собеседник агентства.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.