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В Армении арестовали еще двух кандидатов в депутаты от партии Карапетяна - РИА Новости, 09.06.2026
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19:27 09.06.2026
В Армении арестовали еще двух кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

В Армении арестовали двух кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» арестованы в Армении.
  • В отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» инициировано уголовное преследование по делу о материальном стимулировании многих лиц и отмывании денег.
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Еще двое двое кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения", возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, арестованы в Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, касающемуся "материального стимулирования многих лиц и отмывания денег" в отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" было инициировано уголовное преследование.
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"Были вынесены решения об их задержании. Двое из кандидатов были обнаружены, и в отношении них в качестве меры пресечения применен арест", - говорится в сообщении.
В партии "Сильная Армения" называют все обвинения против ее представителей сфабрикованными.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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В миреАрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянРоберт КочарянПарламентские выборы в Армении
 
 
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