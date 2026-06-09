Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото

Вид на город Ереван в Армении

В Армении арестовали еще двух кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» арестованы в Армении.

В отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» инициировано уголовное преследование по делу о материальном стимулировании многих лиц и отмывании денег.

ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Еще двое двое кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения", возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, арестованы в Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, касающемуся "материального стимулирования многих лиц и отмывания денег" в отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" было инициировано уголовное преследование.

"Были вынесены решения об их задержании. Двое из кандидатов были обнаружены, и в отношении них в качестве меры пресечения применен арест", - говорится в сообщении.

В партии "Сильная Армения" называют все обвинения против ее представителей сфабрикованными.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.