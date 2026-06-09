В Армении арестовали еще двух кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» арестованы в Армении.
- В отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» инициировано уголовное преследование по делу о материальном стимулировании многих лиц и отмывании денег.
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Еще двое двое кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения", возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, арестованы в Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, касающемуся "материального стимулирования многих лиц и отмывания денег" в отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" было инициировано уголовное преследование.
"Были вынесены решения об их задержании. Двое из кандидатов были обнаружены, и в отношении них в качестве меры пресечения применен арест", - говорится в сообщении.
В партии "Сильная Армения" называют все обвинения против ее представителей сфабрикованными.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.