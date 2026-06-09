В "Процветающей Армении" рассказали о поездке, которую планировал Царукян

"Гагик Царукян с супругой заранее запланировал визит на два-три дня с сугубо личными и семейными целями. Вот вся история. Когда на КПП аэропорта Царукяну сказали, что нужно кое-что уточнить, он ответил, что ничего уточнять не нужно, и если это может дать повод для иной интерпретации, то он отказывается от поездки и возвращается домой", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.