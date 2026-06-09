В "Процветающей Армении" рассказали о поездке, которую планировал Царукян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянская прокуратура возбудила уголовное дело против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна по статье об уклонении от уплаты налогов.
- Гагик Царукян собирался отправиться за рубеж на два-три дня с личными целями.
- Ему сообщили о необходимости уточнить данные при прохождении КПП в аэропорту, после чего он отказался от поездки и вернулся домой.
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, против которого армянская прокуратура возбудила дело, собирался отправиться за рубеж всего на два-три дня с личными целями, заявила представитель партии Ивета Тоноян.
Ранее в генпрокуратуре заявили, что против Царукяна, являющегося политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Общественное телевидение Армении, ссылаясь на появившуюся в сети информацию, сообщило, что ему якобы не позволили покинуть страну.
"Гагик Царукян с супругой заранее запланировал визит на два-три дня с сугубо личными и семейными целями. Вот вся история. Когда на КПП аэропорта Царукяну сказали, что нужно кое-что уточнить, он ответил, что ничего уточнять не нужно, и если это может дать повод для иной интерпретации, то он отказывается от поездки и возвращается домой", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.
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