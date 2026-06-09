Рейтинг@Mail.ru
В "Процветающей Армении" рассказали о поездке, которую планировал Царукян - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 09.06.2026 (обновлено: 23:34 09.06.2026)
В "Процветающей Армении" рассказали о поездке, которую планировал Царукян

Лидер "Процветающей Армении" хотел выехать за рубеж на 2-3 дня по личным делам

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЛидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян
Лидер Процветающей Армении Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянская прокуратура возбудила уголовное дело против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна по статье об уклонении от уплаты налогов.
  • Гагик Царукян собирался отправиться за рубеж на два-три дня с личными целями.
  • Ему сообщили о необходимости уточнить данные при прохождении КПП в аэропорту, после чего он отказался от поездки и вернулся домой.
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, против которого армянская прокуратура возбудила дело, собирался отправиться за рубеж всего на два-три дня с личными целями, заявила представитель партии Ивета Тоноян.
Ранее в генпрокуратуре заявили, что против Царукяна, являющегося политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Общественное телевидение Армении, ссылаясь на появившуюся в сети информацию, сообщило, что ему якобы не позволили покинуть страну.
"Гагик Царукян с супругой заранее запланировал визит на два-три дня с сугубо личными и семейными целями. Вот вся история. Когда на КПП аэропорта Царукяну сказали, что нужно кое-что уточнить, он ответил, что ничего уточнять не нужно, и если это может дать повод для иной интерпретации, то он отказывается от поездки и возвращается домой", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
 
В миреАрменияРоссияГагик ЦарукянНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала