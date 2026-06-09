Народ Армении устал от Пашиняна, считает политолог

Эксперт напомнил, что на предыдущих выборах в республике явка составляла 48% и 49%. При этом он указал, что проживающая за рубежом армянская диаспора превышает число граждан Армении в самой стране, однако она не имела возможности голосовать удаленно, а к тем, кто приезжал на выборы, применялись меры давления.