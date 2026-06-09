Народ Армении устал от Пашиняна, считает политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рекордная явка в 58% на парламентских выборах в Армении, по мнению политолога Гарника Туманяна, свидетельствует об усталости народа от действий нынешних властей.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Рекордная явка избирателей на прошедших в Армении парламентских выборах показала усталость народа от нынешних властей в лице премьера Никола Пашиняна, считает политолог, куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.
"Несмотря на все попытки пашиняновских властей "просушить" явку, армянский народ показал, что, знаете, он хочет перемен, он устал от действий нынешних властей. И явка составила 58% - это рекордная цифра для армянских парламентских выборов", - сказал он на пресс-конференции, выступая с комментарием о результатах парламентских выборов в Армении.
Эксперт напомнил, что на предыдущих выборах в республике явка составляла 48% и 49%. При этом он указал, что проживающая за рубежом армянская диаспора превышает число граждан Армении в самой стране, однако она не имела возможности голосовать удаленно, а к тем, кто приезжал на выборы, применялись меры давления.
"Административный ресурс и массовые фальсификации становились таким своеобразным фактором, способным обеспечить победу действующих властей", - подчеркнул он.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор", выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.