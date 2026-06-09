Рейтинг@Mail.ru
Итоги выборов в Армении говорят об узурпации власти, считает эксперт - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 09.06.2026
Итоги выборов в Армении говорят об узурпации власти, считает эксперт

Матвейчев: результаты выборов в Армении говорят об узурпации власти Пашиняном

© AP Photo / Anthony PizzoferratoНикол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване
Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что результаты парламентских выборов в Армении говорят об узурпации власти Николом Пашиняном.
  • Он отметил, что прошедшие в республике выборы встают в череду выборов, которые отмечаются сообщениями о громких нарушениях.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Результаты состоявшихся в Армении парламентских выборов говорят об узурпации власти действующим премьером Николом Пашиняном, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Нельзя говорить о его победе, потому что это не победа, это по сути дела узурпация власти через фальсификацию выборов", - сказал Матвейчев, выступая с комментарием о результатах парламентских выборов в Армении.
Бизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии Процветающая Армения в преддверии парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Армении завели дело против оппозиционного политика Царукяна
Вчера, 15:03
Как отметил эксперт, прошедшие в республике выборы встают в череду выборов, которые происходят в последнее время в Европе и отмечаются сообщениями о громких нарушениях. Матвейчев также обратил внимание на несоблюдение демократических процедур в ходе избирательного процесса. При этом эксперт счел не случайным, что Пашинян после выборов побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку, по его словам, именно французские специалисты курировали работу действующих армянских властей в информационной сфере.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия Пашиняна "Гражданский договор", выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Пашинян вскоре после завершения голосования заявил, что Армения продолжит сближение с Западом, но продолжит и участие в ЕАЭС, будет развивать отношения с РФ и с другими странами Евразийского экономического союза.
Голосование на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Армении оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 участках
Вчера, 13:03
 
В миреАрменияЕвропаФранцияОлег МатвейчевНикол ПашинянЭммануэль МакронПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала