Итоги выборов в Армении говорят об узурпации власти, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что результаты парламентских выборов в Армении говорят об узурпации власти Николом Пашиняном.
- Он отметил, что прошедшие в республике выборы встают в череду выборов, которые отмечаются сообщениями о громких нарушениях.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Результаты состоявшихся в Армении парламентских выборов говорят об узурпации власти действующим премьером Николом Пашиняном, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
Как отметил эксперт, прошедшие в республике выборы встают в череду выборов, которые происходят в последнее время в Европе и отмечаются сообщениями о громких нарушениях. Матвейчев также обратил внимание на несоблюдение демократических процедур в ходе избирательного процесса. При этом эксперт счел не случайным, что Пашинян после выборов побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку, по его словам, именно французские специалисты курировали работу действующих армянских властей в информационной сфере.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия Пашиняна "Гражданский договор", выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.