Итоги выборов в Армении говорят об узурпации власти, считает эксперт

Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване. Архивное фото

Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что результаты парламентских выборов в Армении говорят об узурпации власти Николом Пашиняном.

Он отметил, что прошедшие в республике выборы встают в череду выборов, которые отмечаются сообщениями о громких нарушениях.

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Результаты состоявшихся в Армении парламентских выборов говорят об узурпации власти действующим премьером Николом Пашиняном, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Нельзя говорить о его победе, потому что это не победа, это по сути дела узурпация власти через фальсификацию выборов", - сказал Матвейчев , выступая с комментарием о результатах парламентских выборов в Армении

Как отметил эксперт, прошедшие в республике выборы встают в череду выборов, которые происходят в последнее время в Европе и отмечаются сообщениями о громких нарушениях. Матвейчев также обратил внимание на несоблюдение демократических процедур в ходе избирательного процесса. При этом эксперт счел не случайным, что Пашинян после выборов побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном , поскольку, по его словам, именно французские специалисты курировали работу действующих армянских властей в информационной сфере.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия Пашиняна "Гражданский договор", выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.