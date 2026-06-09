В Армении завели дело против оппозиционного политика Царукяна

"Прокурор инициировал уголовное производство в отношении Гагика Царукяна по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", — сообщило Общественное телевидение Армении со ссылкой на надзорное ведомство.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.