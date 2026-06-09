Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Армении может оспорить итоги выборов в КС 19 июня - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 09.06.2026
Оппозиция Армении может оспорить итоги выборов в КС 19 июня

ЦИК Армении: оппозиция может оспорить итоги выборов в парламент 19 июня

© Sputnik / Асатур ЕсаянцВыборы в Армении
Выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Выборы в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политические силы Армении, недовольные итогами парламентских выборов 7 июня, могут оспорить их в Конституционном суде 19 июня.
  • Окончательные итоги голосования будут подведены 14 июня, до этого ЦИК займется пересчетом голосов и рассмотрением жалоб.
  • В парламент Армении проходят три политические силы: партия премьера Никола Пашиняна, блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Политические силы Армении, недовольные итогами парламентских выборов 7 июня, могут оспорить их в Конституционном суде 19 июня, заявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.
"Девятнадцатого июня - это день, когда политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда", - сказал Овакимян в интервью общественному телевидению Армении.
Паспорт гражданина Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Он предатель!" В Армении неожиданно отреагировали на итоги выборов
Вчера, 19:29
Он также напомнил, что окончательные итоги голосования, согласно избирательному законодательству, будут подведены через неделю после выборов - 14 июня.
Овакимян отметил, что до этого ЦИК займется пересчетами и уточнениями голосов, рассмотрением жалоб. Он добавил, что новый парламент будет созван независимо от того, возьмут ли оппозиционеры мандаты.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Блок Кочаряна оспорит итоги парламентских выборов в Армении
Вчера, 18:50
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Предвыборная агитация за партию Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Партия Пашиняна может получить 61 мандат в новом парламенте Армении
Вчера, 10:38
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала