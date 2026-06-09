Оппозиция Армении может оспорить итоги выборов в КС 19 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ Политические силы Армении, недовольные итогами парламентских выборов 7 июня, могут оспорить их в Конституционном суде 19 июня.

Окончательные итоги голосования будут подведены 14 июня, до этого ЦИК займется пересчетом голосов и рассмотрением жалоб.

В парламент Армении проходят три политические силы: партия премьера Никола Пашиняна, блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.

ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Политические силы Армении, недовольные итогами парламентских выборов 7 июня, могут оспорить их в Конституционном суде 19 июня, заявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.

"Девятнадцатого июня - это день, когда политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда", - сказал Овакимян в интервью общественному телевидению Армении

Он также напомнил, что окончательные итоги голосования, согласно избирательному законодательству, будут подведены через неделю после выборов - 14 июня.

Овакимян отметил, что до этого ЦИК займется пересчетами и уточнениями голосов, рассмотрением жалоб. Он добавил, что новый парламент будет созван независимо от того, возьмут ли оппозиционеры мандаты.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьера Никола Пашиняна , выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.