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Блок экс-президента Армении Кочаряна обжалует итоги выборов в КС - РИА Новости, 09.06.2026
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13:39 09.06.2026
Блок экс-президента Армении Кочаряна обжалует итоги выборов в КС

Блок Кочаряна обжалует итоги парламентских выборов в Армении в КС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Роберт Кочарян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, обжалует в конституционном суде итоги парламентских выборов 7 июня.
  • По словам представителя блока Ишхана Сагателяна, выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо.
  • Партия премьер-министра Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном обжалует в конституционном суде итоги парламентских выборов 7 июня, сообщил представитель политсилы Ишхан Сагателян.
"Мы осознаём, кто принимает решения в конституционном суде, но это необходимый процесс. Выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо. Есть многочисленные подтверждающие факты", - сказал Сагателян журналистам.
Голосование на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Армении оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 участках
Вчера, 13:03
По его словам, сейчас ведется работа над иском.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
 
В миреАрменияРоссияЕреванРоберт КочарянНикол ПашинянСамвел КарапетянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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