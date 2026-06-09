Блок экс-президента Армении Кочаряна обжалует итоги выборов в КС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, обжалует в конституционном суде итоги парламентских выборов 7 июня.
- По словам представителя блока Ишхана Сагателяна, выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо.
- Партия премьер-министра Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном обжалует в конституционном суде итоги парламентских выборов 7 июня, сообщил представитель политсилы Ишхан Сагателян.
"Мы осознаём, кто принимает решения в конституционном суде, но это необходимый процесс. Выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо. Есть многочисленные подтверждающие факты", - сказал Сагателян журналистам.
По его словам, сейчас ведется работа над иском.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06