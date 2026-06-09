Эксперт назвал Арктику мощным драйвером развития технологий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исследования в Арктике стимулируют технический прогресс, позволяя изучать шельф, добывать полезные ископаемые и мониторить ледовую обстановку.
- Освоение Арктики требует вовлечения множества компаний и разработки специальных холодоустойчивых материалов.
- Вершинами технологического развития в Арктике являются создание атомных ледоколов, спутниковых систем навигации и мониторинга, а также беспилотных систем.
МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Исследования в Арктике влекут за собой мощный технический прогресс, особенно в наше время, когда современные технологии позволяют изучать шельф, добывать полезные ископаемые, вести мониторинг ледовой обстановки и решать многие другие задачи, рассказал РИА Новости руководитель экспедиции "Арктический Плавучий Университет", директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров.
"Развитие Арктики, особенно в XX веке и сегодня также - это мощный драйвер для технологического развития, для появления новых технологий. Само по себе освоение даже полезных ископаемых и их добыча, например, на арктическом шельфе - это очень сложный технологический процесс, который требует вовлечения огромного количества компаний в стране и в мире, поскольку это сама по себе не простая задача и для южных широт, а для Арктики нужны в целом особые, холодоустойчивые материалы", - отметил Сабуров.
Вершинами технологического развития он назвал создание атомных ледоколов, появление спутниковых систем навигации, мониторинга и прогнозирования ледовой обстановки, беспилотных систем. Все эти и многие другие средства появились на вооружении полярников в очень короткий по историческим меркам промежуток времени.
"Арктика очень способствует тому, чтобы развивались технологии в самых разных сферах. Если около ста лет назад или чуть больше любая полярная экспедиция была связана с огромным риском для жизни, полюса покорялись на собачьих упряжках, в шерстяных или меховых одеждах с обычным компасом, без элементарных средств связи, то сегодня мы уверенно ходим в экспедиции на современных судах и берем в них студентов. И тот прогресс, который мы видим в Арктике буквально за сотню лет, конечно, поражает воображение", - отметил Сабуров.
Экспедиции "Арктического Плавучего Университета" проходят при поддержке Минобрнауки России и Русского географического общества с 2012 года.
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