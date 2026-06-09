Альпинист оценил возможность эвакуации тела Наговицыной

"Не факт, что получится спустить, эвакуировать тело в этом сезоне: с середины июля по август. Там сложный маршрут, протяженный участок… Реально и то, что не получится осуществить операцию в этом сезоне. Точно знаю про как минимум одного человека, который там лежит давно (кроме Натальи - ред.). По Наталье - уже привлекалась сильная команда, есть погибший и вертолет упал", - рассказал Арсеньев.