Антон Алиханов: Россия занимает лидирующие позиции в биотехнологиях

Россия продолжает развивать разные отрасли промышленности и представлять миру различные инновации. О новейших разработках российских фармацевтов, расширении географии экспорта, а также о беспилотных авиаперевозках и судостроении рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга Антон Алиханов. Беседовала Александра Веселова.

— Российская фармацевтическая отрасль в последние годы развивается семимильными шагами. Чем Россия может похвастаться в области фармацевтики?

— Из ключевых достижений за последние годы стоит выделить освоение отечественной компанией производства аналога известного во всем мире лекарственного препарата "Спинраза" для лечения спинальной мышечной атрофии. При этом наш препарат на 40 процентов дешевле импортного. Вместе с тем выведено на рынок первое в мире лекарство для лечения болезни Бехтерева "Трибувиа", разработанное российскими учеными. Стоит упомянуть и пример освоения производства аналогов односторонне ушедшего из России препарата "Оземпик", который применяется для терапии сахарного диабета, а также контроля веса. Сейчас объем таких препаратов полностью удовлетворяют потребности системы здравоохранения России. И это лишь малая доля наших достижений. Сейчас важно создавать условия для исследовательских работ и высокотехнологичного производства оригинальных препаратов.

— Где мы уже лидеры в этой сфере?

— Россия традиционно занимает лидирующие позиции в радиофарме и биотехнологиях. Кроме того, нашими компаниями в настоящее время активно разрабатываются вакцины против социально значимых заболеваний: менингококковой инфекции, вируса папилломы человека, ротавирусной инфекции и ветряной оспы, а также персонализированные препараты от онкологии.

— Какие страны являются ключевыми потребителями отечественных лекарств?

— По итогам 2025 года основными покупателями выступили Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турция, Туркменистан, Алжир, Литва, Киргизия, Армения, Таджикистан.

— В России уже тестируются беспилотные такси и "Ласточки". Когда появятся дроны для перевозки пассажиров по воздуху?

— Эта отрасль рано или поздно придет к перевозке пассажиров. Мы уже тестируем образцы. Более того, с чисто технической точки зрения по программе сквозных НИОКРов мы поддержали разработку четырех видов беспилотников самолетной, вертолетной и коптерной схем, грузоподъемностью от ста килограммов и выше.

При этом для пассажирских перевозок потребуется дооснащение дронов системами безопасности и спасения, соблюдение жестких требований сертификации, как и в пилотируемой авиации, и еще масса юридических вопросов, включая страхование жизни и так далее. Но рано или поздно нам все равно придется их решать, поскольку за аэромобильностью будущее.

— Россия обладает уникальными технологиями в области электрического водного транспорта. Есть планы поставлять такую продукцию за рубеж?

— Мы в целом видим большой потенциал в наращивании объемов строительства электрических судов, а также в развитии автономного судовождения. Иностранцы тоже интересуются такими нашими технологиями, особенно страны Латинской Америки и Персидского залива. Сейчас наш производитель консультируется с рядом государств, в том числе входящих в БРИКС. Кроме того, предполагается, что компания будет не просто поставлять готовые суда, а работать над совместной реализацией комплексных проектов в области устойчивого водного транспорта и внедрением технологий зеленой мобильности на воде.

— Какие новые меры поддержки для судостроительной отрасли обсуждаются?

— Мы провели масштабную работу в текущих бюджетных условиях для того, чтобы сохранить уже действующие меры. Но в скором времени планируем запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов и их дальнейшую передачу в лизинг. Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компания на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна. Таким образом, поддержим отечественные верфи и стимулируем обновление флота пассажирских и грузовых судов. Финансировать этот инструмент продолжим в рамках федпроекта "Производство судов и судового оборудования".

— Сколько в этом году гражданских судов планируется передать заказчикам?

— В общей сложности наши предприятия по плану должны передать заказчикам 115 гражданских судов, на данный момент сданы шесть из них — основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие.

— Где в судостроении России еще необходимо нарастить свои компетенции?

— Что касается развития собственных компетенций — мы ведем масштабную работу по локализации критически важного судового комплектующего оборудования, продолжаем поддерживать это направление по линии субсидирования разработки, запуска в серию. Нам нужно стремиться к унификации проектов в судостроении, это позволит нам повысить серийность производства и выйти на более выгодные экономические параметры. Также важно развивать свои мощности и в крупнотоннажном судостроении.

— Когда начнется модернизация Северной верфи? За счет каких источников финансирования?

— По планам ОСК, модернизация Северной верфи начнется в 2027 году за счет средств ВТБ. Ориентировочный объем инвестиций — не менее 350 миллиардов рублей. Модернизация позволит производить до 11 средне- и крупнотоннажных судов ежегодно. Предприятие сможет строить танкеры типа "Афрамакс", газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы и другие типы судов.

— В сфере железнодорожной техники наши предприятия могут полностью покрыть спрос?

— Наши предприятия в полной мере обладают необходимыми мощностями, компетенциями, номенклатурой, чтобы обеспечить потребности не только РЖД, но и частных заказчиков, работающих на путях необщего пользования. Поэтому практически в ста процентах случаев у наших заказчиков нет необходимости покупать зарубежную технику.

— На какой стадии обновленная стратегия легкой промышленности России? Когда ожидается внесение на рассмотрение в правительство?

— Она уже на финальной стадии подготовки. В ближайшее время направим на согласование заинтересованным ведомствам и затем в правительство России. Ожидаем утверждения стратегии в сентябре текущего года.

— Сколько ожидаете составит рост обрабатывающей промышленности по итогам года?

— В прошлом году обрабатывающая промышленность продемонстрировала прирост на 3,6 процента. В этом году темпы роста могут составить один процент. При этом ожидаем, что к следующему году все цели антиинфляционной политики будут выполнены, мы вернемся на траекторию устойчивого роста.

— В какой степени актуальны планы по расширению географии российского экспорта?

— Сначала отмечу хорошо известные всем страны, которые уже являются нашими партнерами и по-прежнему обладают потенциалом наращивания объемов поставок. Это, например, Китай, Турция, Индия, а также страны, входящие в ЕАЭС и СНГ.