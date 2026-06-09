На АЭС "Аккую" отработали репетицию загрузки ядерного топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты успешно провели операцию по загрузке 163 имитационных тепловыделяющих сборок (ИТВС) в корпус реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции.

Так специалисты отрабатывают процедуры по обращению с ядерным топливом и подтверждают готовность оборудования и персонала к следующему предпусковому этапу.

СТАМБУЛ, 9 июн – РИА Новости. Специалисты успешно провели операцию по загрузке имитационных тепловыделяющих сборок (ИТВС) в корпус реактора первого энергоблока АЭС "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, это "репетиция" загрузки ядерного топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".

Пуск энергии на АЭС "Аккую" запланирован на осень-зиму этого года, сообщил в начале июня глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщал, что подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием России АЭС "Аккую" может начаться в октябре.

"В ходе операции в реактор были последовательно загружены 163 ИТВС, полностью повторяющие характеристики ядерного топлива по конструкции, массе и габаритам, но не содержащие ядерных материалов", - сообщили в пресс-службе.

Имитаторы ТВС, как и ядерное топливо для первого энергоблока АЭС, были изготовлены на предприятии топливного дивизиона "Росатома" – Новосибирском заводе химконцентратов

Отмечается, что загрузка ИТВС – один из заключительных этапов подготовки к холодно-горячей обкатке оборудования реакторной установки, предшествующей физическому пуску реактора.

"Завершение загрузки имитационных тепловыделяющих сборок на первом энергоблоке АЭС "Аккую" – это генеральная репетиция загрузки ядерного топлива. На имитаторах мы отрабатываем процедуры по обращению с ядерным топливом в условиях, максимально приближенных к эксплуатации, подтверждаем готовность оборудования и персонала к следующему предпусковому этапу", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.

После загрузки ИТВС специалисты приступят к сборке реактора и подготовке к следующему ключевому этапу ввода энергоблока в эксплуатацию – холодно-горячей обкатке реакторной установки. Операция по загрузке ИТВС выполнена под надзором Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK) в строгом соответствии с требованиями безопасности.