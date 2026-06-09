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На АЭС "Аккую" отработали репетицию загрузки ядерного топлива - РИА Новости, 09.06.2026
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10:46 09.06.2026
На АЭС "Аккую" отработали репетицию загрузки ядерного топлива

На АЭС "Аккую" в Турции отработали репетицию загрузки ядерного топлива

© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказатель на АЭС "Аккую"
Указатель на АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указатель на АЭС "Аккую". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты успешно провели операцию по загрузке 163 имитационных тепловыделяющих сборок (ИТВС) в корпус реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции.
  • Так специалисты отрабатывают процедуры по обращению с ядерным топливом и подтверждают готовность оборудования и персонала к следующему предпусковому этапу.
СТАМБУЛ, 9 июн – РИА Новости. Специалисты успешно провели операцию по загрузке имитационных тепловыделяющих сборок (ИТВС) в корпус реактора первого энергоблока АЭС "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, это "репетиция" загрузки ядерного топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
Пуск энергии на АЭС "Аккую" запланирован на осень-зиму этого года, сообщил в начале июня глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщал, что подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием России АЭС "Аккую" может начаться в октябре.
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"В ходе операции в реактор были последовательно загружены 163 ИТВС, полностью повторяющие характеристики ядерного топлива по конструкции, массе и габаритам, но не содержащие ядерных материалов", - сообщили в пресс-службе.
Имитаторы ТВС, как и ядерное топливо для первого энергоблока АЭС, были изготовлены на предприятии топливного дивизиона "Росатома" – Новосибирском заводе химконцентратов
Отмечается, что загрузка ИТВС – один из заключительных этапов подготовки к холодно-горячей обкатке оборудования реакторной установки, предшествующей физическому пуску реактора.
"Завершение загрузки имитационных тепловыделяющих сборок на первом энергоблоке АЭС "Аккую" – это генеральная репетиция загрузки ядерного топлива. На имитаторах мы отрабатываем процедуры по обращению с ядерным топливом в условиях, максимально приближенных к эксплуатации, подтверждаем готовность оборудования и персонала к следующему предпусковому этапу", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
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После загрузки ИТВС специалисты приступят к сборке реактора и подготовке к следующему ключевому этапу ввода энергоблока в эксплуатацию – холодно-горячей обкатке реакторной установки. Операция по загрузке ИТВС выполнена под надзором Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK) в строгом соответствии с требованиями безопасности.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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