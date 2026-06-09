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СМИ раскрыли новую информацию о заработках Ахеджаковой в России - РИА Новости, 09.06.2026
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11:07 09.06.2026 (обновлено: 22:09 09.06.2026)
СМИ раскрыли новую информацию о заработках Ахеджаковой в России

Life: Актриса Ахеджакова продолжает зарабатывать в России, находясь в Израиле

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лия Ахеджакова
Актриса Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Лия Ахеджакова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актриса Лия Ахеджакова продолжает зарабатывать в России, находясь в Израиле, пишет Life.

"Актриса в эмиграции пассивно зарабатывает на банковских вкладах и получает неплохую пенсию", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ей положены выплаты от государства в размере 95 тысяч рублей благодаря разным надбавкам.

С 2023 по 2025 год Ахеджакова положила на счета в российских банках 2,2 миллиона рублей и на процентах уже заработала более 200 тысяч рублей, пишет Life.
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