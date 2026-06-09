СМИ раскрыли новую информацию о заработках Ахеджаковой в России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актриса Лия Ахеджакова продолжает зарабатывать в России, находясь в Израиле, пишет Life.
"Актриса в эмиграции пассивно зарабатывает на банковских вкладах и получает неплохую пенсию", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ей положены выплаты от государства в размере 95 тысяч рублей благодаря разным надбавкам.
С 2023 по 2025 год Ахеджакова положила на счета в российских банках 2,2 миллиона рублей и на процентах уже заработала более 200 тысяч рублей, пишет Life.
"Актриса в эмиграции пассивно зарабатывает на банковских вкладах и получает неплохую пенсию", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ей положены выплаты от государства в размере 95 тысяч рублей благодаря разным надбавкам.
С 2023 по 2025 год Ахеджакова положила на счета в российских банках 2,2 миллиона рублей и на процентах уже заработала более 200 тысяч рублей, пишет Life.