Аграрии Подмосковья получили почти 3,5 млрд рублей господдержки

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сельхозпроизводители Подмосковья получили 3,45 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что это почти 63% от общего объема финансирования, предусмотренного на 2026 год.

"Поддержка распределена по ключевым направлениям агропромышленного комплекса и отражает наши приоритетные задачи. Средства уже доведены до 125 хозяйств, что позволило обеспечить проведение весенних полевых работ и своевременно закупить необходимые ресурсы. Субсидии и гранты охватывают широкий спектр направлений – от племенного животноводства и производства молока до развития картофелеводства и овощеводства", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что дополнительным механизмом остается льготное кредитование.

На племенное животноводство уже направлено почти 1,3 миллиарда рублей, на производство молока – более 1 миллиарда рублей, на развитие овощеводства и картофелеводства – 517 миллионов рублей, на производство и реализацию зерновых культур – 58,7 миллиона рублей, на мясное животноводство – 20 миллионов рублей, а также на кадровое обеспечение АПК – 12,7 миллиона рублей.

Кроме того, аграриям предоставлено 74 льготных краткосрочных кредита на сумму 6,5 миллиарда рублей. Это позволило профинансировать сезонные работы в плановом режиме и сохранить темпы производственной деятельности, отмечают в пресс-службе Минсельхоза Подмосковья.