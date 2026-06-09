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Аграрии Подмосковья получили почти 3,5 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 09.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:29 09.06.2026
Аграрии Подмосковья получили почти 3,5 млрд рублей господдержки

Аграрии Подмосковья получили около 3,5 млрд рублей господдержки с начала года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОвощевод занимается сбором салата
Овощевод занимается сбором салата - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Овощевод занимается сбором салата. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сельхозпроизводители Подмосковья получили 3,45 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что это почти 63% от общего объема финансирования, предусмотренного на 2026 год.
"Поддержка распределена по ключевым направлениям агропромышленного комплекса и отражает наши приоритетные задачи. Средства уже доведены до 125 хозяйств, что позволило обеспечить проведение весенних полевых работ и своевременно закупить необходимые ресурсы. Субсидии и гранты охватывают широкий спектр направлений – от племенного животноводства и производства молока до развития картофелеводства и овощеводства", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что дополнительным механизмом остается льготное кредитование.
На племенное животноводство уже направлено почти 1,3 миллиарда рублей, на производство молока – более 1 миллиарда рублей, на развитие овощеводства и картофелеводства – 517 миллионов рублей, на производство и реализацию зерновых культур – 58,7 миллиона рублей, на мясное животноводство – 20 миллионов рублей, а также на кадровое обеспечение АПК – 12,7 миллиона рублей.
Кроме того, аграриям предоставлено 74 льготных краткосрочных кредита на сумму 6,5 миллиарда рублей. Это позволило профинансировать сезонные работы в плановом режиме и сохранить темпы производственной деятельности, отмечают в пресс-службе Минсельхоза Подмосковья.
В третьем квартале этого года запланированы меры поддержки тепличного овощеводства, приобретения техники, содержания племенного поголовья и погектарные выплаты.
 
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