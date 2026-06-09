Афганистан остается угрозой для соседей из-за террористов, заявили в МИД

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"Афганистан по-прежнему представляет серьезную угрозу. Прежде всего, его ближайшим соседям. В стране действуют порядка 20 террористических группировок, численность которых варьируется от 20 до 23 тысяч человек", - сказал он на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.