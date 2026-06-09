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Афганистан остается угрозой для соседей из-за террористов, заявили в МИД - РИА Новости, 09.06.2026
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11:13 09.06.2026 (обновлено: 11:20 09.06.2026)
Афганистан остается угрозой для соседей из-за террористов, заявили в МИД

Ильичев: Афганистан представляет угрозу для соседей из-за террористов

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Афганистан представляет серьезную угрозу для своих ближайших соседей, рассказал дипломат МИД Петр Ильичев.
  • На территории страны действуют около 20 террористических группировок общей численностью от 20 до 23 тысяч человек.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Афганистан, на территории которого действуют около 20 террористических группировок, остается угрозой для соседей, рассказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.
«
"Афганистан по-прежнему представляет серьезную угрозу. Прежде всего, его ближайшим соседям. В стране действуют порядка 20 террористических группировок, численность которых варьируется от 20 до 23 тысяч человек", - сказал он на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.
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