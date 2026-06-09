Международный аэропорт Тегерана возобновил полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни возобновляет полеты.
- Иран снял летные ограничения вечером 8 июня после обмена ударами с Израилем.
ТЕГЕРАН, 9 июн - РИА Новости. Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни возобновляет полеты, сообщила компания-оператор воздушной гавани.
"С открытием воздушного пространства страны и снятием летных ограничений рейсы, осуществляемые через аэропорт имама Хомейни, возобновились", - сообщили в аэропорту.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.