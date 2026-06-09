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Международный аэропорт Тегерана возобновил полеты - РИА Новости, 09.06.2026
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16:19 09.06.2026
Международный аэропорт Тегерана возобновил полеты

Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни возобновил полеты

© iStock.com / efiredМеждународный аэропорт имама Хомейни в Тегеране
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / efired
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни возобновляет полеты.
  • Иран снял летные ограничения вечером 8 июня после обмена ударами с Израилем.
ТЕГЕРАН, 9 июн - РИА Новости. Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни возобновляет полеты, сообщила компания-оператор воздушной гавани.
Иран вечером 8 июня снял летные ограничения после обмена ударами с Израилем, которые включали отмену всех рейсов и закрытие воздушного пространства на западе Ирана.
"С открытием воздушного пространства страны и снятием летных ограничений рейсы, осуществляемые через аэропорт имама Хомейни, возобновились", - сообщили в аэропорту.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.
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