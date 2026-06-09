В воздушном пространстве аэропорта Домодедово ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воздушном пространстве московского аэропорта «Домодедово» введены временные ограничения.
- Рейсы в «Домодедово» обслуживаются по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта "Домодедово", авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло.