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В воздушном пространстве аэропорта Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.06.2026
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07:50 09.06.2026
В воздушном пространстве аэропорта Домодедово ввели временные ограничения

Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию

© РИА Новости / Антон ДенисовАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воздушном пространстве московского аэропорта «Домодедово» введены временные ограничения.
  • Рейсы в «Домодедово» обслуживаются по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта "Домодедово", авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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