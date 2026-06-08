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Зверев ответил хейтерам после победы на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
01:49 08.06.2026
Зверев ответил хейтерам после победы на "Ролан Гаррос"

Зверев заявил, что его не волнуют мнения хейтеров о его победе на "Ролан Гаррос"

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев победил итальянца Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции и выиграл свой первый турнир Большого шлема.
  • Зверев заявил, что его не волнуют разговоры о том, что он худший чемпион турниров Большого шлема.
  • Зверев подчеркнул важность трофея и отметил, что теперь уверен в возможности выиграть вновь.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на "Ролан Гаррос" заявил, что его не волнуют разговоры о том, что он худший чемпион турниров Большого шлема.
В воскресенье Зверев (3-я ракетка мира) победил в финале Открытого чемпионата Франции итальянца Флавио Коболли (14) и в 29 лет выиграл свой первый турнир Большого шлема. По ходу соревнований ему не пришлось играть с Янником Синнером (1), Карлосом Алькарасом (2) и Новаком Джоковичем (4). До этого Зверев по разу проиграл в финалах "Ролан Гаррос", US Open и Australian Open.
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
07 июня 2026 • начало в 16:30
Завершен
Флавио Коболли
2 : 31:66:44:67:61:6
Александр Зверев
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"Если кто-то считает, что я худший победитель турниров Большого шлема, то меня это совершенно не волнует. Возможно, я больше раскрепощусь. Такое уже было на турнирах серии "Мастерс". Теперь, независимо от того, что случится, я останусь победителем турнира Большого шлема, и никто не отнимет у меня это звание. Возможно, это даст мне свободу и я буду спокойнее в финалах", - сказал Зверев с пресс-конференции, которая доступна на YouTube-канале "Ролан Гаррос".
"Этот трофей для меня очень важен. Если бы сейчас проиграл, то потерял бы веру в себя, но теперь я живу с ощущением, что могу выиграть вновь", - добавил он.
Титул стал 25-м в карьере для Зверева в ATP-туре. Также он является олимпийским чемпионом Игр 2021 года.
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