Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Зверев победил итальянца Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции и выиграл свой первый турнир Большого шлема.

Зверев заявил, что его не волнуют разговоры о том, что он худший чемпион турниров Большого шлема.

Зверев подчеркнул важность трофея и отметил, что теперь уверен в возможности выиграть вновь.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на "Ролан Гаррос" заявил, что его не волнуют разговоры о том, что он худший чемпион турниров Большого шлема.

В воскресенье Зверев (3-я ракетка мира) победил в финале Открытого чемпионата Франции итальянца Флавио Коболли (14) и в 29 лет выиграл свой первый турнир Большого шлема. По ходу соревнований ему не пришлось играть с Янником Синнером (1), Карлосом Алькарасом (2) и Новаком Джоковичем (4). До этого Зверев по разу проиграл в финалах "Ролан Гаррос", US Open и Australian Open.

"Если кто-то считает, что я худший победитель турниров Большого шлема, то меня это совершенно не волнует. Возможно, я больше раскрепощусь. Такое уже было на турнирах серии "Мастерс". Теперь, независимо от того, что случится, я останусь победителем турнира Большого шлема, и никто не отнимет у меня это звание. Возможно, это даст мне свободу и я буду спокойнее в финалах", - сказал Зверев с пресс-конференции, которая доступна на YouTube-канале "Ролан Гаррос".

"Этот трофей для меня очень важен. Если бы сейчас проиграл, то потерял бы веру в себя, но теперь я живу с ощущением, что могу выиграть вновь", - добавил он.