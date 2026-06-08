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На Филиппинах при землетрясении погиб человек - РИА Новости, 08.06.2026
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07:29 08.06.2026 (обновлено: 09:46 08.06.2026)
На Филиппинах при землетрясении погиб человек

На Филиппинах при землетрясении погиб человек, еще несколько ранены

© REUTERS / GenSan DEVПоследствия землетрясения на Филиппинах. 8 июня 2026
Последствия землетрясения на Филиппинах. 8 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / GenSan DEV
Последствия землетрясения на Филиппинах. 8 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение, магнитуда которого была сначала оценена как 8,1, а затем пересмотрена до 7,8.
  • По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали, также обрушились несколько зданий в результате землетрясения в южной части Филиппин.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько ранены в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает издание Manila Times.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао на Филиппинах. Позднее магнитуда была пересмотрена до 7,8.
"По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали... в результате землетрясения, произошедшего в южной части Филиппин в понедельник", - сообщает газета со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Отмечается, что в результате землетрясения обрушились несколько зданий.
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В миреФилиппиныЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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