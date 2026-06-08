Президент Филиппин призвал жителей Минданао переместиться на возвышенности

Краткий пересказ от РИА ИИ У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,8, после чего была объявлена угроза цунами.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал граждан переместиться на возвышенности и поручил компетентным ведомствам принять незамедлительные меры.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал граждан на острове Минданао переместиться на возвышенности на фоне объявленной угрозы цунами после землетрясения.

Ранее EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао на Филиппинах . Позднее магнитуда была пересмотрена до 7,8. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) объявил угрозу цунами.

"Пожалуйста, прислушайтесь к предупреждению о цунами. Сейчас же переместитесь на возвышенность", - написал он в соцсети Facebook *.

По его словам, он поручил всем компетентным ведомствам принять незамедлительные меры в связи с произошедшим.

Президент также отметил, что распорядился отменить занятия на острове.

Политик подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с региональными ведомствами и руководителями на местах.