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Президент Филиппин призвал жителей Минданао переместиться на возвышенности - РИА Новости, 08.06.2026
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05:05 08.06.2026
Президент Филиппин призвал жителей Минданао переместиться на возвышенности

Жителей острова Минданао призвали занять возвышенности после землетрясения

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,8, после чего была объявлена угроза цунами.
  • Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал граждан переместиться на возвышенности и поручил компетентным ведомствам принять незамедлительные меры.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал граждан на острове Минданао переместиться на возвышенности на фоне объявленной угрозы цунами после землетрясения.
Ранее EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао на Филиппинах. Позднее магнитуда была пересмотрена до 7,8. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) объявил угрозу цунами.
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"Пожалуйста, прислушайтесь к предупреждению о цунами. Сейчас же переместитесь на возвышенность", - написал он в соцсети Facebook*.
По его словам, он поручил всем компетентным ведомствам принять незамедлительные меры в связи с произошедшим.
Президент также отметил, что распорядился отменить занятия на острове.
Политик подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с региональными ведомствами и руководителями на местах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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