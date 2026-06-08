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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1 - РИА Новости, 08.06.2026
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02:59 08.06.2026 (обновлено: 03:14 08.06.2026)
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1

У острова Миндано на Филиппинах зарегистрировали землетрясение магнитудой 8,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров и находился в 58 километрах от города Генерал-Сантос.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Инцидент зафиксировали в 23:37 по времени UTC в 58 километрах от города Генерал-Сантос с населением приблизительно 679 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 57 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
В регионе объявили угрозу цунами.
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