Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров и находился в 58 километрах от города Генерал-Сантос.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Инцидент зафиксировали в 23:37 по времени UTC в 58 километрах от города Генерал-Сантос с населением приблизительно 679 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 57 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
В регионе объявили угрозу цунами.
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