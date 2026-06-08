Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору назвал результаты встречи Владимира Зеленского с лидерами Британии, Германии и Франции нелепыми.
- Он отметил, что все условия, обсуждавшиеся союзниками, неприемлемы для России. По его мнению, лидеры ЕС издеваются над своими гражданами и тратят время Москвы.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Результаты встречи Владимира Зеленского с лидерами Британии, Германии и Франции выглядят нелепо, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Все, что мы получили — это фотография всей компании возле дома на Даунинг-стрит. <…> То есть они собрались только ради того, чтобы объявить, что должно быть перемирие, заморозка конфликта, а российские активы останутся заблокированы? Вот это результат напряженных обсуждений по проекту "Украина"?", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
Как отметил журналист, подобные условия урегулирования конфликта неприемлемы для России.
"Это просто нелепо. Они действительно водят всех за нос, не так ли? Они издеваются над собственными гражданами — французами, немцами, британцами, украинцами. Они тратят деньги, тратят время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта. И при этом они еще и тратят время России", — заключил он.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и Европы. Помимо этого, в заявлении упоминается остановка конфликта по линии фронта как отправной точки на переговорах.