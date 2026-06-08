Случившееся во время встречи Зеленского с лидерами ЕС вызвало шок на Западе

"Это просто нелепо. Они действительно водят всех за нос, не так ли? Они издеваются над собственными гражданами — французами, немцами, британцами, украинцами. Они тратят деньги, тратят время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта. И при этом они еще и тратят время России", — заключил он.