"Пусть убирается!" Поляки пришли в ярость после новой выходки Зеленского

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"Был момент, когда был шанс построить новые отношения с Украиной, но Зеленский все испортил одним своим глупым решением. Они по-прежнему будут нашими соседями, но симпатий к ним будет все меньше. Мрачные призраки истории ожили", — написал один комментатор.