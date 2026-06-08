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"Пусть убирается!" Поляки пришли в ярость после новой выходки Зеленского - РИА Новости, 08.06.2026
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18:40 08.06.2026 (обновлено: 22:00 08.06.2026)

"Пусть убирается!" Поляки пришли в ярость после новой выходки Зеленского

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Польские читатели Wirtualna Polska высказались против Владимира Зеленского на фоне конфликта, связанного с чествованием деятелей УПА* на Украине.
«
"Был момент, когда был шанс построить новые отношения с Украиной, но Зеленский все испортил одним своим глупым решением. Они по-прежнему будут нашими соседями, но симпатий к ним будет все меньше. Мрачные призраки истории ожили", — написал один комментатор.
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"Было полно времени, чтобы попросить прощения и закрыть эту тему. Но украинцы выбрали другой путь", — поддержал другой.
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"Нельзя им отдавать оружие даром. Пусть платят по полной за каждый патрон. Конец бескорыстной дружбе", — добавил третий.
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"Уже тошнит от этой пропаганды о "братской взаимопомощи". Эта искусственно созданная неблагодарная нация умеет только попрошайничать", — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Зеленский пусть убирается обратно — работать в цирк", — заключили читатели.

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Как сообщало издание "Страна.ua", киевский режим может перезахоронить на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между двумя странами. В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные на территории России экстремистские организации.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаПольшаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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