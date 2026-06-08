Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский начал летать в Европу через Молдавию, пишет издание "Страна.ua".

В статье отмечается, что смена маршрута произошла на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя "героев УПА*".

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский после скандала с Польшей по поводу УПА* начал летать в Европу через Молдавию, пишет "Страна.ua".



"В Лондон <...> он летел через Кишинев — тогда как ранее для зарубежных визитов обычно использовал польский Жешув", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что о причинах смены маршрута не сообщалось, но произошло это на фоне нового обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя "героев УПА*".