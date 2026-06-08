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На Украине раскрыли, что сделал Зеленский после нового скандала c Польшей - РИА Новости, 08.06.2026
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09:22 08.06.2026 (обновлено: 17:32 08.06.2026)
На Украине раскрыли, что сделал Зеленский после нового скандала c Польшей

"Страна.ua": Зеленский после скандала с Польшей начал летать в ЕС через Молдавию

© REUTERS / Christine OlssonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Christine Olsson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский начал летать в Европу через Молдавию, пишет издание "Страна.ua".
  • В статье отмечается, что смена маршрута произошла на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя "героев УПА*".
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский после скандала с Польшей по поводу УПА* начал летать в Европу через Молдавию, пишет "Страна.ua".

"В Лондон <...> он летел через Кишинев — тогда как ранее для зарубежных визитов обычно использовал польский Жешув", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что о причинах смены маршрута не сообщалось, но произошло это на фоне нового обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя "героев УПА*".
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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