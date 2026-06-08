В чем секрет молодости актера Александра Збруева

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Александр Збруев — знаменитый актер советского и российского театра и кино, несмотря на преклонный возраст, продолжает радовать зрителей своими блистательными ролями на сцене.

В чем же секрет творческого долголетия артиста?

Из хулигана в Интеллигента

Родился будущий актер 31 марта 1938 года в Москве. За несколько месяцев до рождения отца мальчика Виктора Збруева, бывшего чекиста и замнаркома связи СССР задержали и расстреляли. Когда на свет появился сын "врага народа", семью выслали в Ярославскую область — именно там до шести лет мальчик жил с мамой.

Во время Великой Отечественной мать Татьяна смогла добиться возвращения в Москву, где в то время проживал ее сын Евгений от первого брака.

Маленький Саша плохо учился и слыл хулиганом. Один раз его оставили на второй год. А однажды его даже поймали за кражей денег у соседей — тогда будущей звезде было всего 14 лет. Этот момент стал переломным: Саша решил изменить свое отношение к жизни.

С тех пор за Збруевым закрепилось прозвище Интеллигент. Он стал своим примером показывать, что надо заботиться о старших, помогать младшим и заниматься спортом.

Верен одному театру

После окончания школы Александр поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1961-м, после выпуска, начал служить в "Ленкоме". Збруев два года играл на вторых ролях, учась у коллег. Так бы и не зажглась звезда молодого Александра, если бы в 1963 году режиссер Анатолий Эфрос не увидел в нем потенциал.

В романтической хронике "О Лермонтове" (1964) Александр впервые сыграл главную роль. Постановка имела успех, и через два года он уже блистал в "Моем бедном Марате". Потом началось сотрудничество с Марком Захаровым, который и сделал из Збруева настоящую звезду.

За многие годы, проведенные в "Ленкоме", актер множество раз получал заманчивые предложения от других театров, но оставался верен своему "второму дому". Он играл как в авангардных проектах, так и в классических постановках. "Князь", "Борис Годунов", "Вишневый сад" и множество других спектаклей вошли в золотой фонд культуры России.

Перестал сниматься в кино

И все-таки для того, чтобы стать знаменитым, в то время необходимо было сниматься в кино. И с этой задачей Збруев справился на отлично.

Актер дебютировал в 1958 году в фильме "Ветер". Широкую известность ему принесли ленты "Большая перемена", "Два билета на дневной сеанс", "Романс о влюбленных", "Бедная Саша" и другие. Всего в его фильмографии более 80 работ.

Артист последнее время не радует нас появлением в кино или сериалах. По словам Збруева, он сам решил не сниматься: не нравились роли, которые предлагали.

"Я просто перестал ждать, целиком переключился на театр — он для меня прежде всего", — объяснил он.

Госпитализировали в 2025-м

Александр Збруев в октябре прошлого года был госпитализирован. Это произошло спустя месяц после того, как не смог выйти на сцену в постановке "Вишневый сад" из-за поднявшегося артериального давления.

"Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет", — рассказал артист. А уже в декабре Збруев вернулся на сцену. В марте текущего года актер заверил, что находится в хорошей физической форме.

Секрет молодости

Действительно, по внешности актера сложно предположить, что ему 88 лет. По словам артиста, держать форму и хорошо выглядеть ему помогает зарядка. Благодаря физическим упражнениям артист сохраняет ощущение тонуса, а также продолжает "чувствовать тело" и мышцы. По мнению знаменитости, такая практика нужна каждому человеку вне зависимости от его возраста.