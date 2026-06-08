В Запорожье прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожье прогремели взрывы.
- Сообщило агентство Укринформ.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
Ранее в понедельник агентство уже сообщало о взрыве в Запорожье.
"В Запорожье раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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