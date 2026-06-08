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Вымещение злобы на гражданских не поможет Киеву на поле боя, заявил МИД - РИА Новости, 08.06.2026
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16:20 08.06.2026 (обновлено: 16:25 08.06.2026)
Вымещение злобы на гражданских не поможет Киеву на поле боя, заявил МИД

Захарова: вымещение злобы на гражданских не поможет киевской хунте

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вымещение злобы на гражданском населении России не сможет переломить ситуацию на поле боя.
  • Заявление было сделано в связи с атаками ВСУ на пассажирские поезда в Крыму.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вымещение злобы на гражданском населении России не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать неминуемому поражению киевской хунты подобное отчаянное вымещение злобы на гражданском населении не сможет", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России в связи с атаками ВСУ на пассажирские поезда в Крыму.
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