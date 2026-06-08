Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вымещение злобы на гражданском населении России не сможет переломить ситуацию на поле боя.
- Заявление было сделано в связи с атаками ВСУ на пассажирские поезда в Крыму.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вымещение злобы на гражданском населении России не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД прокомментировал атаку ВСУ на поезд в Крыму
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