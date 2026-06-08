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Запорожский депутат назвал позицию Гросси по ЗАЭС неэффективной - РИА Новости, 08.06.2026
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17:57 08.06.2026
Запорожский депутат назвал позицию Гросси по ЗАЭС неэффективной

Запорожский депутат Карчаа назвал позицию Гросси по ЗАЭС неэффективной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа назвал позицию Рафаэля Гросси по вопросу обстрелов ЗАЭС неэффективной из-за нежелания назвать виновных.
  • Он добавил, что в МАГАТЭ продолжают упорно умалчивать, кто умышленно и последовательно нарушает прописные истины ядерной безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа в разговоре с РИА Новости назвал очевидно неэффективной позицию гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси из-за нежелания назвать виновных в обстрелах Запорожской АЭС.
Гросси ранее заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС 5 июня во время режима тишины, и ожидает дополнительной информации.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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"Позиция МАГАТЭ очевидно неэффективна. Представители агентства преуспели в искусстве изображения на лицах скорби и озабоченности. Говорят правильные слова. Заявляют то, о чем знает даже школьник, успешно изучающий физику - по атомным объектам стрелять нельзя - никаким оружием и боеприпасами и ни при каких обстоятельствах. Но дальше никаких действий нет", - сказал Карчаа.
По его словам, в МАГАТЭ продолжают упорно умалчивать, кто умышленно и последовательно нарушает прописные истины ядерной безопасности, и не пытаются обуздать преступную безответственность киевского режима.
"За ядерный терроризм надо наказывать и наказывать жестко и бескомпромиссно. Патологическая и хроническая безнаказанность киевского режима угрожает миру и человечеству", - сказал Карчаа.
По его словам, представители МАГАТЭ изначально, еще в сентябре 2022 года, придумали малоубедительное объяснение своей позиции и с тех пор регулярно его повторяют - якобы в их команде нет сертифицированного эксперта-баллиста, поэтому они не могут назвать сторону, которая обстреливает станцию.
"Сложно понять, в чем проблема с приглашением такого специалиста и как можно не увидеть и не услышать очевидное и неоспоримое - откуда летят по станции снаряды и беспилотники, и кто на самом деле творит террор по отношению к атомной станции, ее сотрудникам, жителям Энергодара", - заключил Карчаа.
ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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