Запорожский депутат назвал позицию Гросси по ЗАЭС неэффективной

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа назвал позицию Рафаэля Гросси по вопросу обстрелов ЗАЭС неэффективной из-за нежелания назвать виновных.

Он добавил, что в МАГАТЭ продолжают упорно умалчивать, кто умышленно и последовательно нарушает прописные истины ядерной безопасности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа в разговоре с РИА Новости назвал очевидно неэффективной позицию гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси из-за нежелания назвать виновных в обстрелах Запорожской АЭС.

Гросси ранее заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС 5 июня во время режима тишины, и ожидает дополнительной информации.

"Позиция МАГАТЭ очевидно неэффективна. Представители агентства преуспели в искусстве изображения на лицах скорби и озабоченности. Говорят правильные слова. Заявляют то, о чем знает даже школьник, успешно изучающий физику - по атомным объектам стрелять нельзя - никаким оружием и боеприпасами и ни при каких обстоятельствах. Но дальше никаких действий нет", - сказал Карчаа.

По его словам, в МАГАТЭ продолжают упорно умалчивать, кто умышленно и последовательно нарушает прописные истины ядерной безопасности, и не пытаются обуздать преступную безответственность киевского режима.

"За ядерный терроризм надо наказывать и наказывать жестко и бескомпромиссно. Патологическая и хроническая безнаказанность киевского режима угрожает миру и человечеству", - сказал Карчаа.

По его словам, представители МАГАТЭ изначально, еще в сентябре 2022 года, придумали малоубедительное объяснение своей позиции и с тех пор регулярно его повторяют - якобы в их команде нет сертифицированного эксперта-баллиста, поэтому они не могут назвать сторону, которая обстреливает станцию.

"Сложно понять, в чем проблема с приглашением такого специалиста и как можно не увидеть и не услышать очевидное и неоспоримое - откуда летят по станции снаряды и беспилотники, и кто на самом деле творит террор по отношению к атомной станции, ее сотрудникам, жителям Энергодара", - заключил Карчаа.