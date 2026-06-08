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Еще 1,7 млрд руб направят на муниципальные дороги в Ярославской области - РИА Новости, 08.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:33 08.06.2026
Еще 1,7 млрд руб направят на муниципальные дороги в Ярославской области

Дополнительно 1,7 млрд руб направят на муниципальные дороги Ярославской области

© iStock.com / JackFВид на город Мышкин
Вид на город Мышкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© iStock.com / JackF
Вид на город Мышкин. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Дополнительно 1,7 миллиарда рублей направят на обновление муниципальных автомобильных дорог в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Выделяем дополнительно 1,7 миллиарда рублей на обновление муниципальных дорог. Причем большую часть запланированных работ выполним уже в этом году, не откладывая их на 2027-й. Каждый округ получит дополнительные средства на решение наиболее важных дорожных вопросов. Объекты определяли вместе с главами и с учетом обращений жителей", - приводит пресс-служба областного правительства выступление Евраева в рамках регионального форума "Единой России".
По словам губернатора, за последние годы в регионе уже отремонтировано более 2 тысяч километров автомобильных дорог.
"Эту работу последовательно продолжаем, потому что современная дорожная инфраструктура – это основа качества жизни и устойчивого развития Ярославской области", - подчеркнул глава региона.
По данным Евраева, в прошлом году при поддержке депутатов фракции "Единая Россия" в областной думе объем финансирования дорожной отрасли региона составил порядка 18 миллиардов рублей.
"Финансирование было поддержано в первую очередь самой представительной фракцией в областной думе. Дополнительные средства позволят нам работать еще эффективнее и уже в этом сезоне привести в порядок важные объекты во всех округах Ярославской области", - прокомментировал заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
Душко отметил, что за 2025 год в регионе приведено в нормативное состояние свыше 400 километров дорог и мостовых сооружений.
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