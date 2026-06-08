Еще 1,7 млрд руб направят на муниципальные дороги в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Дополнительно 1,7 миллиарда рублей направят на обновление муниципальных автомобильных дорог в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Выделяем дополнительно 1,7 миллиарда рублей на обновление муниципальных дорог. Причем большую часть запланированных работ выполним уже в этом году, не откладывая их на 2027-й. Каждый округ получит дополнительные средства на решение наиболее важных дорожных вопросов. Объекты определяли вместе с главами и с учетом обращений жителей", - приводит пресс-служба областного правительства выступление Евраева в рамках регионального форума " Единой России ".

По словам губернатора, за последние годы в регионе уже отремонтировано более 2 тысяч километров автомобильных дорог.

"Эту работу последовательно продолжаем, потому что современная дорожная инфраструктура – это основа качества жизни и устойчивого развития Ярославской области", - подчеркнул глава региона.

По данным Евраева, в прошлом году при поддержке депутатов фракции "Единая Россия" в областной думе объем финансирования дорожной отрасли региона составил порядка 18 миллиардов рублей.

"Финансирование было поддержано в первую очередь самой представительной фракцией в областной думе. Дополнительные средства позволят нам работать еще эффективнее и уже в этом сезоне привести в порядок важные объекты во всех округах Ярославской области", - прокомментировал заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.