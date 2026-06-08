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Контакты Японии с Россией вызвали обеспокоенность в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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11:06 08.06.2026
Контакты Японии с Россией вызвали обеспокоенность в Европе, пишут СМИ

Киодо: ЕС обеспокоен контактами Японии с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов посетила Россию и провела встречи с представителями российских министерств и экономических организаций.
  • Европейские страны выразили обеспокоенность по поводу контактов Японии с Россией.
ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Контакты Японии с Россией вызвали обеспокоенность у ряда европейских партнеров Токио перед саммитом G7, передает агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.
Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. В ходе визита состоялся ряд встреч с представителями министерства экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.
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По данным агентства, несколько европейских стран запросили у Японии разъяснения после того, как в конце мая японские правительственные чиновники и представители бизнеса посетили Россию.
В частности, у европейских партнеров возникли опасения, что контакты с Москвой на фоне санкций G7 могут послать международному сообществу "неверный сигнал" и поставить под вопрос приверженность Японии принципу "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", основанного на верховенстве права.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги ранее заявил, что диалог остается важным даже в период сложных отношений. Министр экономики, торговли и промышленности Ресэй Акадзава, в свою очередь, пояснил, что переговоры были направлены на защиту активов японских компаний, работающих в России.
Киодо отмечает, что на предстоящем саммите G7 во Франции премьер-министр Японии Санаэ Такаити, как ожидается, постарается снять беспокойство европейских партнеров из-за контактов Токио с Москвой, подтвердив поддержку Украины.
Саммит G7 под председательством Франции пройдет 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера.
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