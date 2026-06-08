Эксперт рассказал, как защитить Wi-Fi от кибератак

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сложный пароль, надежный протокол шифрования и отключение видимости сети помогут защитить домашний Wi-Fi от соседей и кибератак, заявил эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.

По словам эксперта, после отключения видимости Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных сетей у окружающих и подключиться к нему без предварительного знания имени станет крайне сложно.