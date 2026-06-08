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Эксперт рассказал, как защитить Wi-Fi от кибератак - РИА Новости, 08.06.2026
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12:01 08.06.2026
Эксперт рассказал, как защитить Wi-Fi от кибератак

IT-эксперт Миронов: защитить Wi-Fi от кибератак поможет сложный пароль

© Fotolia / dolphfynWi-Fi на смартфоне
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Fotolia / dolphfyn
Wi-Fi на смартфоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для защиты домашнего Wi-Fi от соседей и кибератак необходимо использовать сложный пароль, надежный протокол шифрования и отключить видимость сети, заявил эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
  • При отключении видимости сети Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных сетей у окружающих, что усложнит подключение к нему без предварительного знания имени.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сложный пароль, надежный протокол шифрования и отключение видимости сети помогут защитить домашний Wi-Fi от соседей и кибератак, заявил эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
"Используя ваш роутер, злоумышленник способен подменить настоящий сайт банка его копией или попробовать проникнуть к вашим умным устройствам. В параметрах безопасности необходимо выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3. Для пароля не подойдут простые слова, нужна длинная комбинация из заглавных и строчных букв, цифр и символов. Дополнительным барьером станет отключение видимости сети", - сказал Миронов "Ленте.ру".
По словам эксперта, после отключения видимости Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных сетей у окружающих и подключиться к нему без предварительного знания имени станет крайне сложно.
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